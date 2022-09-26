رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليَّة، اطلع على عمليتَي التوسعة والتطوير بالمطارَين رفقة عدد من كبار المسؤولين، وتفقد صالات مطار حمد الدولي وما تتوفر عليه من أحدث المرافق والتجهيزات والأنظمة، كما اطلع على تجهيزات مطار الدوحة الدوليّ والإجراءات المتخذة لتسهيل استقبال زوار قطر وقوفاً على مدى جاهزية المطارين قبل توافد زوار البلاد والوفود القادمة لمتابعة المونديال المنتظر شهر نوفمبر المقبل.

