الجريء تفقد ملعب التدريبات وقاعة الصحفيين وبقية المرافق، قبل توجه بعثة المنتخب التونسي إلى العاصمة القطرية الدوحة، فور انتهاء معسكرها في مدينة الدمام السعودية.

ومن المنتظر أن يتم الكشف عن القائمة النهائية لنسور قرطاج يوم الرابع عشر من نوفمبر.

