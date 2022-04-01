ديل بييرو: "جميع الإيطاليين يشعرون بالحزن" من قبل beIN SPORTS April 1, 2022 10:18 0:31 دقيقة في أول زيارة له إلى قطر قال نجم الكرة الإيطالية سابقا أليساندرو ديل بييرو لـbeIN SPORTS إن جميع الإيطاليين يشعرون بالحزن لغياب المنتخب مرة أخرى عن كأس العالم مضيفاً أنه يجب تصحيح الأخطاء للعودة بقوة . مقابلات أليساندرو دل بييرو كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 1:50 دقيقة سانشيز: "تحضيرات الأدعم متواصلة لكأس العالم" 0:51 دقيقة رونار مدرب السعودية يرغب بمواجهة فرنسا 1:10 دقيقة دوسايي: "الجميع ينتظر بفارغ الصبر نتائج القرعة" 0:32 دقيقة قرعة مونديال قطر ستكون التجربة الأولى لإنريكي 2:06 دقيقة مونديال قطر قد يكون الأخير للنجمين ميسي ورونالدو 1:01 دقيقة داليتش سيكون سعيداً إذا تواجهت كرواتيا مع قطر 0:31 دقيقة ديل بييرو: "جميع الإيطاليين يشعرون بالحزن" 0:57 دقيقة ماتيوس: "الأجواء ستكون رائعة خلال المونديال" 2:44 دقيقة ترقب كبير لقرعة المونديال في العاصمة الدوحة 3:51 دقيقة سيدات ليون يبلغن نصف نهائي دوري الأبطال