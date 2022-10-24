ديل بوسكي: كأس العالم في قطر ستشهد نجاحاً كبيراً من قبل beIN SPORTS October 24, 2022 16:06 10:52 دقيقة في مقابلة خاصة مع beIN SPORTS، أكد مدربُ منتخب إسبانيا الأسبق فيثينتي ديل بوسكي أن النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم في قطر ستشهد نجاحاً كبيراً. وأضاف ديل بوسكي أن هذه النسخة من البطولة ستكون بطابع خاص بسبب تقارب المسافات بين الملاعب. مقابلات كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 10:52 دقيقة ديل بوسكي: كأس العالم في قطر ستشهد نجاحاً كبيراً 0:40 دقيقة افتتاح معرض تعويذات كأس العالم 0:36 دقيقة الحي الثقافي "كاتارا" يحتضن حفل تدشين كتاب أطلس 0:33 دقيقة برشلونة يعلن إصابة سيرجي روبيرتو بخلع في الكتف 0:54 دقيقة سوق واقف يلقى استحساناً كبيراً من زوار دولة قطر 1:19 دقيقة موكيلي في لقاء خاص مع beIN SPORTS 0:46 دقيقة الحكم الإيراني فغاني سعيد بالمشاركة في قطر 2022™ 0:36 دقيقة وست هام يونايتد يسعى للعودة إلى سكة الانتصارات 0:46 دقيقة بوكا جونيورز يتوّج بطلا ً للدوري الأرجنتيني 1:05 دقيقة البصرة على موعد الثلاثاء مع قرعة خليجي 25