ديسايي يتعرف على التراث القطري من قبل beIN SPORTS February 25, 2020 19:39 2:33 دقيقة تقارير إخبارية كأس العالم -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة كفيتوفا إلى ثمن النهائي وخروج كينين ومرتينز 0:30 دقيقة برشلونة ونابولي - التغطية الخاصة 0:41 دقيقة الوداد يتعاقد رسمياً مع المدرب الإسباني غاريدو 1:29 دقيقة جولة داخل أروقة متحف برشلونة 3:03 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 27 3:28 دقيقة الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة 23 0:43 دقيقة إرجاء مباراة القادسية وظفار بسبب فيروس كورونا 1:26 دقيقة الذوادي: "الاستعدادات تسير وفق الخطة المرسومة" 0:57 دقيقة مارتينيز: "العالم يتطلّع لمشاهدة مونديال قطر 2022" 2:22 دقيقة حديقة ملعب البيت..."فضاء متكامل"