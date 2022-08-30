أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن منح حاملي بطاقة "هيّا" المخصصة لمشجعي كأس العالم FIFA قطر 2022™ تأشيرة سياحية متعددة الدخول إلى أراضيها.

و بهذا الإجراء سيتمكن حاملو بطاقة "هيّا" من الدخول والإقامة في دولة الإمارات لمدة تصل إلى تسعين يوما من تاريخ ِ إصدار التأشيرة، كما تتيح التأشيرةُ لحاملها الدخولَ إلى الإمارات والخروجَ منها عدةَ مرات خلال مدة صلاحيتها.

وأضاف بيان المكتب الإعلامي أنه يمكن التمديد الإقامة في الإمارات لفترة تسعين يوماً إضافية.



دولة #الإمارات تعلن عن منح حاملي بطاقة "هيّا" المخصصة لمشجعي بطولة كأس العام "قطر 2022" تأشيرة سياحية متعددة الدخول pic.twitter.com/BkpoqULX5c — UAEGOV (@UAEmediaoffice) August 30, 2022

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت قبل نحو أسبوع ترحيبها بجميع حاملي بطاقة "هيّا".

وكان سعيد الكواري المدير التنفيذي لمنصة "هيّا"، كشف عن إصدارِ مئتين وستين ألفاً من بطاقة هيّا، التي تخوِل لحاملها دخول دولة قطر، وحضور مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وأوضح الكواري أن إصدار بطاقة (هيّا) ينسجم مع الاستراتيجية الأمنية لدولة قطر، خلال استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تنطلق في العشرين من نوفمبر المقبل.

وتُعد بطاقة (هيّا) بمثابة تأشيرة الدخول إلى الدولة المستضيفة اعتباراً من الأول من نوفمبر وحتى الثالث والعشرين من ديسمبر، كما أنها بمثابة تصريح إلزامي لدخول الملاعب للزوار والمواطنين والمقيمين في قطر، على حدٍ سواء.