دوسايي: "الجميع ينتظر بفارغ الصبر نتائج القرعة" من قبل beIN SPORTS April 1, 2022 11:11 1:10 دقيقة أكد نجم الكرة الفرنسية سابقا مارسيل دوسايي لـbeIN SPORTS أن الجميع ينتظر بفارغ الصبر نتائج قرعة كأس العالم FIFA قطر 2022™ وذلك للتعرف على من سيقابل من مع بداية العد التنازلي لانطلاق هذا الحدث الكبير. مقابلات مارسيل دوساييه كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 1:50 دقيقة سانشيز: "تحضيرات الأدعم متواصلة لكأس العالم" 0:51 دقيقة رونار مدرب السعودية يرغب بمواجهة فرنسا 1:10 دقيقة دوسايي: "الجميع ينتظر بفارغ الصبر نتائج القرعة" 0:32 دقيقة قرعة مونديال قطر ستكون التجربة الأولى لإنريكي 2:06 دقيقة مونديال قطر قد يكون الأخير للنجمين ميسي ورونالدو 1:01 دقيقة داليتش سيكون سعيداً إذا تواجهت كرواتيا مع قطر 0:31 دقيقة ديل بييرو: "جميع الإيطاليين يشعرون بالحزن" 0:57 دقيقة ماتيوس: "الأجواء ستكون رائعة خلال المونديال" 2:44 دقيقة ترقب كبير لقرعة المونديال في العاصمة الدوحة 3:51 دقيقة سيدات ليون يبلغن نصف نهائي دوري الأبطال