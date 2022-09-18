غرفة تجارة وصناعة قطر تخطط لإصدار دليل شامل شهر أكتوبر المقبل، يغطي جميع الأنشطة الاقتصادية والصناعية والتجارية في مختلف القطاعات، لتوفير رؤية كاملة للمناخ الاقتصادي في دولة قطر.. ومن المفترض أن يتضمن الدليل جميع المعلومات التي يحتاج المستثمر إلى معرفتها عن الاقتصاد القطري، وحوافز الاستثمار وممارسة الأعمال التجارية، ليكون بمثابة خارطة طريق للاقتصاد القطري، لزوار المونديال المنتظر في العشرين من نوفمبر المقبل.

