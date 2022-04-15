دروغبا في لقاء خاص مع beIN SPORTS: "منتخبات إفريقيا بحاجةٍ للتتويج بكأس العالم" من قبل beIN SPORTS April 15, 2022 22:00 1:16 دقيقة قال نجمُ الكرةِ الإيفوارية سابقاً، ديدييه دروغبا، إن منتخبات إفريقيا بحاجةٍ للتتويج بلقبِ كأس العالم كما أوضح أن محدودية عددِ المنتخبات الإفريقية المشاركة في المونديال تُقلل من حظوظِها في تحقيق اللقب. مقابلات ديدييه دروغبا كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 0:33 دقيقة زفيريف يتجاوز سينر ويبلغ نصف النهائي 0:33 دقيقة ديميتروف يبلغ المربع الذهبي 0:32 دقيقة شاختار يستعد لمواجهة فنربهتشة ودياً 0:52 دقيقة بن رحمة يتحدّث عن عدم وصول الجزائر إلى المونديال 1:16 دقيقة ديدييه دروغبا في لقاء خاص مع beIN SPORTS 2:01 دقيقة التعادل الإيجابي يحسم مباراة الشارقة والريان 5:24 دقيقة السد يحقق فوزاً ثميناً أمام الوحدات 2:47 دقيقة جويل إمبيد يحصد جائزة أفضل مسجل في الدوري المنتظم 0:29 دقيقة فوكينا يبلغ نصف نهائي بطولة مونتي كارلو 1:21 دقيقة أرتيتا سعيد بتألق أوباميانغ مع برشلونة