دجوركاييف يشدد على صعوبة فوز فرنسا بلقب كأس العالم FIFA قطر 2022™ October 8, 2022 15:27 1:20 دقيقة قال يوري دجوركاييف بطل العالم برفقة فرنسا 1998 أنّ مهمة منتخب الديكة في الحفاظ على اللقب لن تكون سهلة هذه المرة بالنظر للوضعية التي يعيشها المنتخب. مقابلات منتخب فرنسا كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 1:20 دقيقة دجوركاييف يشدد على صعوبة فوز فرنسا بلقب كأس العالم 1:33 دقيقة سيريل موان معجب بالمرافق الموجودة في قطر 3:04 دقيقة قمّة مرتقبة بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ 3:35 دقيقة ريال مدريد ينشد الفوز من بوابة خيتافي 2:25 دقيقة مُجسم كأس العالم يصل إلى باريس 3:24 دقيقة باريس سان جيرمان يحلّ ضيفًا ثقيلاً على رانس 0:40 دقيقة تقارير: ريبيري يقترب من إعلان اعتزاله 0:42 دقيقة ماذا قال المغربي الحدادي قبل مواجهة ريال مدريد ؟ 1:35 دقيقة بيولي وأليغري يتحدثان عن مواجهة ميلان ويوفنتوس 3:09 دقيقة مواجهة منتظرة بين إشبيلية وأتلتيك بيلباو