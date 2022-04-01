داليتش سيكون سعيداً إذا تواجهت كرواتيا مع قطر من قبل beIN SPORTS April 1, 2022 10:26 1:01 دقيقة في حوار حصري خص به beIN SPORTS، ذكر زلاتكو داليتش مدرب المنتخب الكرواتي أنه يتمنى ألا تضعه القرعة في مواجهة المنتخب الفرنسي مضيفاً أنه سيكون سعيداً لو واجه المنتخب القطري في دور المجموعات للمونديال. مقابلات beIN SPORTS منتخب قطر زلاتكو داليتش منتخب كرواتيا كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 1:50 دقيقة سانشيز: "تحضيرات الأدعم متواصلة لكأس العالم" 0:51 دقيقة رونار مدرب السعودية يرغب بمواجهة فرنسا 1:10 دقيقة دوسايي: "الجميع ينتظر بفارغ الصبر نتائج القرعة" 0:32 دقيقة قرعة مونديال قطر ستكون التجربة الأولى لإنريكي 2:06 دقيقة مونديال قطر قد يكون الأخير للنجمين ميسي ورونالدو 1:01 دقيقة داليتش سيكون سعيداً إذا تواجهت كرواتيا مع قطر 0:31 دقيقة ديل بييرو: "جميع الإيطاليين يشعرون بالحزن" 0:57 دقيقة ماتيوس: "الأجواء ستكون رائعة خلال المونديال" 2:44 دقيقة ترقب كبير لقرعة المونديال في العاصمة الدوحة 3:51 دقيقة سيدات ليون يبلغن نصف نهائي دوري الأبطال