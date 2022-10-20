خياراتٌ عديدة تنتظر المشجعين لمتابعة منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022™ من قبل beIN SPORTS October 20, 2022 11:02 2:52 دقيقة ما بين الفنادق وخدمات الضيافة مروراً بالفلل والشقق السكنية، وانتهاءً بقرى المشجعين والفنادق العائمة، خياراتٌ عديدة تنتظر المشجعين القادمين إلى دولة قطر لمتابعة منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 2:50 دقيقة قطر جاهزة لاستضافة كأس العالم FIFA™ 3:05 دقيقة برشلونة يتطلع لتصحيح المسار من بوابة فياريال 2:26 دقيقة صراع محتدم على الصدارة بين آرسنال وآيندهوفن 0:44 دقيقة مويز يؤكد قرب عودة نايف أكرد إلى الملاعب 2:52 دقيقة خيارات عديدة للمشجعين لمتابعة منافسات كأس العالم 3:30 دقيقة بايرن ميونيخ يتجاوز مطب روسينغورد بنجاح 4:05 دقيقة آرسنال يحقق فوزاً كبيراً على ليون 4:03 دقيقة يوفنتوس يتجاوز عقبة زيوريخ 6:32 دقيقة برشلونة يستعرض بتسعة أهداف في شباك بنفيكا 5:05 دقيقة مانشستر يونايتد يحسم مواجهة القمّة أمام توتنهام