وقال خوليت: "أعتقد أنها ستكون نسخة رائعة لكأس العالم، لأن أوروبا باردة جداً، وسيكون من الجميل القدوم إلى هنا حيث درجة الحرارة معتدلة. كما ستكون كأس العالم رائعة لتوفر جميع المرافق في هذا البلد. وسنشاهد مسابقة رائعة على ملاعب ممتازة".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، ستتوافر إمكانية حضور مباراتين في اليوم ذاته من خلال التنقل في المترو من استاد إلى آخر. من المستحيل فعل ذلك في مسابقات أخرى، لأن كل المنشآت هنا على مقربة من بعضها البعض. وسيمنح ذلك البلد المستضيف أفضلية كبيرة. أعتقد أن الجمهور سيشعر بالدهشة عندما يأتي إلى هنا".

