خوليت: "مونديال 2022 سيكون الأفضل على الإطلاق" من قبل beIN SPORTS March 23, 2021 18:03 1:09 دقيقة في مقابلة مع "beIN SPORTS"، أثنى نجم الكرة الهولندية السابق رود خوليت على فكرة مشاركة المنتخب القطري، في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال، متوقعاً أن تكون نسخة 2022 من كأس العالم، هي الأفضل على الإطلاق. مقابلات تقارير إخبارية المنتخب القطري رود خوليت تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ التصفيات الأوروبية -آخر الفيديوهات 1:09 دقيقة خوليت: "مونديال 2022 سيكون الأفضل على الإطلاق" 0:59 دقيقة الهيدوس: "كل الظروف مهيئة للعنابي لتقديم الأفضل" 2:46 دقيقة المنتخب السوداني ينشد الفوز على "ساو تومي" 0:51 دقيقة الإصابة تحرم المنتخب الألماني من خدمات "كروس" 0:53 دقيقة إبراهيموفيتش يعدُ الجماهير السويدية بالتألق 0:50 دقيقة ماركيز يغيب عن الجولتين الافتتاحيتين لبطولة العالم 2:31 دقيقة شعلة الأولمبياد ستنطلق من فوكوشيما 1:51 دقيقة سانشيز يعدد مكاسب مشاركة قطر في التصفيات الأوروبية 0:40 دقيقة تعديلات جديدة على روزنامة الدوري الإنكليزي 8:23 دقيقة أجواء رائعة يعيشها المنتخب القطري في مدينة ديبرتسن