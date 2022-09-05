فبعد إعادة انتخاب مهدي تاج رئيسا لاتحاد الكرة الإيراني تعززت التوقعات بقرب رحيل مدرب المنتخب دراغان سكوت شيتش حيث ينقسم اللاعبون بين مؤيد ومعارض لبقائه على رأس الجهاز الفني للمنتخب، ومع تصاعد بعض الأصوات المطالبة بتولي مدرب محلي شؤون المنتخب، غير أن ترشيحات كبيرة تصب في صالح البرتغالي كارلوس كيروش الذي سبق له وأن قاد المنتخب خلال نهائيات مونديالي البرازيل وروسيا.

هذا ويتطلع الشارع الإيراني إلى مشاركة إيجابية لمنتخبهم في مونديال قطر حيث ينافس في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الولايات المتحدة وإنكلترا وويلز.

