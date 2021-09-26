خصائص الاستدامة في استاد راس أبو عبود من قبل beIN SPORTS September 26, 2021 16:15 1:44 دقيقة تحدثت تالار ساسوفاروغلو خبيرة الاستدامة والبيئة في اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن خصائص استاد راس أبو عبود المونديالي والذي سيجري تفكيكه بالكامل بعد انتهاء نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:37 دقيقة التركي أوغلو بطلاً لجائزة إسبانيا الكبرى 0:47 دقيقة دافي تحرز مرحلة ماليبو في سباق الترياثلون الممتاز 0:49 دقيقة مصادر beIN SPORTS: الكاف يحظر جميع ملاعب السودان 1:44 دقيقة خصائص الاستدامة في استاد راس أبو عبود 1:55 دقيقة فريق أوروبا يواصل انتصاراته 0:43 دقيقة يوفنتوس يتابع صحوته بفوز صعب على سمبدوريا 0:51 دقيقة سمير نصري يعلن اعتزاله 0:39 دقيقة اللجنة العليا تطلق مبادرة "كن أنت المستضيف" 3:07 دقيقة ديربي الهلال والمريخ خلف أبواب موصدة 1:01 دقيقة الترجي بطلاً لكأس السوبر التونسية