خدمة بريدية متميزة للحاصلين على بطاقة هيا من قبل beIN SPORTS September 27, 2022 14:41 1:06 دقيقة أعلنت الشركة القطرية للخدمات البريدية عن قيامها بتوصيل بطاقة هيا المطبوعة داخل وخارج قطر مجانا لكل الذين تقدموا للحصول عليها من أجل حضور مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022™. ونشرت الشركة مقطع فيديو للإعلان عن الخبر. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 0:33 دقيقة اتفاقية مشتركة بين قطر وأميركا بشأن المونديال 2:10 دقيقة بروكلين نتس ينظم يوماً إعلامياً بحضور أبرز نجومه 1:06 دقيقة خدمة بريدية متميزة للحاصلين على بطاقة هيا 0:46 دقيقة "فيفبرو" يدعو إلى تخفيف ضغوط روزنامة المباريات 0:50 دقيقة الاتحاد الهولندي ينظم تجمعات ضخمة خلال المونديال 0:55 دقيقة استاد الثمامة يخطف الأنظار بتصميمه القطري المميز 2:39 دقيقة مشوار رائع للمنتخب الهولندي في دوري الأمم 1:31 دقيقة صراع محتدم على الصدارة بين البرتغال وإسبانيا 0:50 دقيقة انطلاق المرحلة الأخيرة من مبيعات تذاكر المونديال 0:52 دقيقة نسور قرطاج أمام اختبار ودي كبير ضد البرازيل