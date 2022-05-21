خالد السويدي يتحدث عن جولة كأس العالم الأخيرة من قبل beIN SPORTS May 21, 2022 12:48 6:52 دقيقة تحدث خالد السويدي، مدير إدارة علاقات الشركاء باللجنة العليا للمشاريع والإرث عن التفاعل الجماهيري خلال جولة كأس العالم في الآونة الأخيرة وعن دور أبناء المجتمع وشركاء اللجنة العليا للمشاريع والإرث في نجاح تلك الجولة. مقابلات كأس العالم FIFA قطر 2022™ خالد السويدي -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة نهائي مرتقب بين برشلونة وليون 1:41 دقيقة أبو شقير: قطر متميزة بتنظيم المنافسات الرياضية 1:49 دقيقة بيكهام: نسخة قطر من كأس العالم ستكون مميزة وفريدة 1:56 دقيقة السليمي: متأكد من نجاح قطر في تنظيم المونديال 12:46 دقيقة حديث مع خالد المولوي رئيس تجربة مونديال قطر 6:52 دقيقة خالد السويدي يتحدث عن جولة كأس العالم الأخيرة 4:59 دقيقة آخر استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 1:39 دقيقة حاتم الطرابلسي يتوقع بطولة استثنائية 1:53 دقيقة هيثم فاروق متحمس لقرب انطلاق مونديال قطر 1:15 دقيقة توتنهام كان يعاني من حالات مرض على مستوى المعدة