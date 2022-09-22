حصة تدريبية للعنابي في فيينا استعداداً لمواجهة كندا من قبل beIN SPORTS September 22, 2022 22:57 2:28 دقيقة ضمن تحضيراته لخوض منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022، أجرى المنتخب القطري حصة تدريبية بالعاصمة النمساوية فيينا استعداداً للقاء الودي الذي سيجمعه بنظيرة الكندي. تقارير إخبارية منتخب قطر لكرة القدم مباريات دولية ودية كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 2:59 دقيقة الجماهير الكندية تتوقع تألق منتخب بلادها في قطر 2:28 دقيقة حصة تدريبية للعنابي في فيينا استعدادا لمواجهة كندا 1:56 دقيقة نادال: التنافس مع روجر كان ودياً 0:43 دقيقة إيطاليا تنهي استعداداتها لمواجهتها أمام إنكلترا 1:59 دقيقة دجوكوفيتش غير متأسف! 0:48 دقيقة موعد انطلاق المرحلة الأخيرة من بيع تذاكر المونديال 0:31 دقيقة المنتخب التونسي يفوز ودياً على جزر القمر 1:24 دقيقة ألمانيا تختتم تحضيراتها لمواجهة المجر 0:43 دقيقة مسابقة جديدة للفوز بتذاكر كأس العالم 0:36 دقيقة إيزاك يغيب عن منتخب السويد بسبب الإصابة