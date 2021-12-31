حصاد 2021: قطر ترفع الجاهزية قبل انطلاق المونديال December 31, 2021 21:21 3:33 دقيقة واصلت قطر إنجازاتها خلال عام 2021 لتؤكد مرة جديدة أنّ بطولة كأس العالم ستكون نسخة استثنائية لن تنسى بسهولة. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 3:01 دقيقة الأهلي يواصل التألق والرجاء يظفر بكأس الاتحاد 0:43 دقيقة حصاد 2021: بطولة العالم للبادل في الدوحة 3:04 دقيقة حصاد 2021: عام استثنائي للنجمة التونسية أنس جابر 1:19 دقيقة حصاد عام 2021 في الرياضات الميكانيكية 3:19 دقيقة حصاد 2021: كوبا أميركا تبتسم لميسي ورفاقه 2:24 دقيقة اليورو من نصيب إيطاليا وفرنسا تحرز لقب دوري الأمم 3:21 دقيقة ميركاتو من الحجم الثقيل لباريس سان جيرمان 3:33 دقيقة حصاد 2021: قطر ترفع الجاهزية قبل انطلاق المونديال 2:58 دقيقة حصاد 2021: كريستيانو رونالدو يعود إلى بيته 5:04 دقيقة حصاد 2021: بطولة كأس العرب من الألف إلى الياء