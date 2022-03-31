وطالب الذوادي بعض الأصوات التي انتقدت قطر عقب استضافتها كأس العالم بفتح باب الحوار والتحقق من المعلومات التي تصل إليا: "أحث الجميع على الحوار معنا وبابنا مفتوح دائماً لأي جهة".

وأوضح الذوادي أنّ العديد من الخصوم أصبحوا أصدقاء بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها قطر فيما يتعلق بحقوق العمال مشدداً في الوقت ذاته على إشادة المنظمات الحقوقية بالتغيرات التي حدثت في قطر.

وأكّد الذوادي خلال كلمة له في كونغرس الفيفا الذي يعقد في العاصمة القطرية الدوحة: "منظمة العمل الدولية وصفت مساعينا بالتاريخية".

وأضاف فيما يتعلق بأهمية استضافة قطر لبطولة بحجم كأس العالم: "من المهم جداً لنا أن نقدم كأس عالم تعبّر عن منطقتنا وعاداتنا".