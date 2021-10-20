جولة رمزية من استاد أحمد بن علي إلى استاد الثمامة من قبل beIN SPORTS October 20, 2021 12:57 0:59 دقيقة قام َ درّاجُو مركز قطر للدرّاجات الهوائيّة بجولة رمزيّة من استاد أحمد بن علي إلى استاد الثّـُمامة. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ استاد أحمد بن علي استاد الثمامة -آخر الفيديوهات 0:52 دقيقة أغويرو ضمن لائحة برشلونة التي ستواجه دينامو كييف 0:59 دقيقة الشكوك تحوم حول مشاركة دجوكوفيتش في بطولة أستراليا 3:09 دقيقة برشلونة يبحث عن تأكيد استفاقته أمام دينامو كييف 0:59 دقيقة جولة رمزية من استاد أحمد بن علي إلى استاد الثمامة 1:01 دقيقة شاهد.. الفيديو التشويقي لاستاد الثمامة 3:09 دقيقة يونايتد يسعى لاستعادة التوازن عندما يواجه أتالانتا 2:54 دقيقة عملية استلام بطاقة المشجع تسير بسلاسة وسرعة 1:21 دقيقة الجزائري هشام بوداوي في لقاء خاص مع beIN SPORTS 0:39 دقيقة بايرن ميونيخ يحل ضيفاً ثقيلاً على بنفيكا 1:46 دقيقة ليل ينشد الفوز من بوابة إشبيلية