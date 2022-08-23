الزوار الراغبون بزيارة دولة قطر بَدءاً من الأول من نوفمبر المقبل، وكذلك حاملو التذاكر الخاصة بمتابعة المباريات من داخل الملاعب، بمن فيهم زوار اليوم الواحد، عليهم استصدار ُ بطاقة "هيّا" تصريح ِ الدخول الحصري إلى قطر خلال المونديال.

ويتم تقديم طلب الحصول على بطاقة هيّا إما عبر تطبيق هيا إلى قطر 2022، أو الموقع الإلكتروني https://hayya.qatar2022.qa/.. كما توفر البطاقة عدة مزايا لحامليها كاستخدام وسائل التنقل العام مجاناً.

هذا وستكون بطاقة هيّا إلزامية على جماهير مباراة سوبر لوسيل المنتظرة في التاسع من سبتمبر المقبل بين بطلي الدوريين المصري والسعودي.



الكشف عن موعد طرح تذاكر "سوبر لوسيل" للجمهور

كأس سوبر لوسيل في قطر سبتمبر المقبل

