جلال القادري: "سنلعب على أرضنا وأمام جماهيرنا" من قبل beIN SPORTS April 1, 2022 20:59 1:16 دقيقة أكد المدرب جلال القادري بأن المنتخب التونسي سيلعب على أرضه بما أنه سيكون على أرض الدوحة كما أنه سيكون بين جماهيره التي قدمت نفسها بنجاح في مونديال العرب. مقابلات المنتخب التونسي كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي جلال القادري -آخر الفيديوهات 1:16 دقيقة جلال القادري: "سنلعب على أرضنا وأمام جماهيرنا" 1:25 دقيقة هيرفي رينار: "مجموعة صعبة" 1:56 دقيقة ناصر الخاطر: "الثقة تعززت ونطمح لمونديال استثنائي" 1:37 دقيقة فيليكس سانشيز: "علينا دراسة منتخبات مجموعتنا" 1:01 دقيقة مجموعات نارية في كأس العالم FIFA قطر 2022™ 2:17 دقيقة كلمة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 3:43 دقيقة إنفانتينو: "هذه النسخة من كأس العالم ستكون الأجمل" 7:10 دقيقة انطلاق حفل قرعة كأس العالم FIFA قطر 2022™ 4:24 دقيقة الكشف عن تعويذة كأس العالم FIFA قطر 2022™ 2:04 دقيقة حسن الذوادي: "القرعة ستكون بنكهة عربية قطرية"