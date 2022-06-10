تيم كاهيل: "سأعيش تجربة المونديال كمشجع" من قبل beIN SPORTS June 10, 2022 11:22 1:08 دقيقة أكد تيم كاهيل، أسطورة المنتخب الأسترالي، أن تواجده لسنوات في قطر يعد أمراً رائعاً، وهو يشهد النمو الخاص بكأس العالم، مؤكداً أنه سيعيش هذه التجربة كمشجع هذه المرة. مقابلات تيم كاهيل كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 1:08 دقيقة تيم كاهيل: "سأعيش تجربة المونديال كمشجع" 0:31 دقيقة كرواتيا تتجهز لمواجهة الدنمارك 5:23 دقيقة المغرب يفتتح مشواره بفوز متأخر على جنوب إفريقيا 0:41 دقيقة فاوت يحتفظ بالقميص الأصفر 0:48 دقيقة تدابير جديدة في إنكلترا للتصدي لسوء سلوك الجماهير 0:45 دقيقة محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب في 2022 2:59 دقيقة إثيوبيا تفاجئ مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 1:00 دقيقة بلاتر يدافع عن بلاتيني 0:34 دقيقة فوز أول للكاميرون ومالي تتجاوز جنوب السودان 0:33 دقيقة السعودية واليابان إلى ربع النهائي