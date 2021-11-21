تيري يمتدح إنكلترا ساوثغيت ويشير إلى إمكانية تتويجها بكأس العالم في قطر من قبل beIN SPORTS November 21, 2021 20:28 6:04 دقيقة امتدح النجم الإنكليزي السابق جون تيري أداء لاعبي منتخب بلاده تحت قيادة غاريث ساوثغيت، مشيراً إلى إمكانية منتخب الأسود الثلاثة من التتويج بلقب كأس العالم FIFA قطر 2022™ بعد عام من الآن. مقابلات منتخب إنكلترا جون تيري غاريث ساوثغيت كأس العالم قطر FIFA 2022 - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 3:17 دقيقة توقف مباراة ليون ومرسيليا بسبب أحداث شغب 6:04 دقيقة جون تيري يمتدح منتخب إنكلترا تحت قيادة ساوثغيت 4:26 دقيقة فوز أول لكونتي مع توتنهام في الدوري الممتاز 3:15 دقيقة ناصر الخاطر: لحظة مهمة وتاريخية في مشوارنا 4:05 دقيقة إنفانتينو فخور بما يرى في قطر 7:29 دقيقة إزاحة الستار عن ساعة العد التنازلي لمونديال قطر 5:00 دقيقة فنربهتشه يحسم مباراته مع غلطة سراي في الوقت القاتل 2:52 دقيقة فخرٌ وحماسٌ قطري بقرب انطلاق كأس العالم 2:33 دقيقة أبو تريكة: قطر أثبتت أنّ الحلم يمكن أن يصبح حقيقة 5:17 دقيقة ريال مدريد يهزم غرناطة ويعتلي الصدارة