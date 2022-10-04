المؤسسة استضافت مجموعة من البرامج في مدارس مختلفة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الأردنية وهيئة أجيال السلام لمساعدة الطلاب على بناء مهارات وقيم حياتية أساسية ونشر السلام والحدِ من حوادث التنمر والعنف في برنامج يتواصل لثمانية أشهر.

