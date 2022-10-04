المؤسسة استضافت مجموعة من البرامج في مدارس مختلفة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الأردنية وهيئة أجيال السلام لمساعدة الطلاب على بناء مهارات وقيم حياتية أساسية ونشر السلام والحدِ من حوادث التنمر والعنف في برنامج يتواصل لثمانية أشهر.
توسيع نطاق برنامج "كرة القدم من أجل التنمية للمدارس"
المؤسسة استضافت مجموعة من البرامج في مدارس مختلفة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الأردنية وهيئة أجيال السلام لمساعدة الطلاب على بناء مهارات وقيم حياتية أساسية ونشر السلام والحدِ من حوادث التنمر والعنف في برنامج يتواصل لثمانية أشهر.
تقارير إخبارية سلطنة عمان مؤسسة الجيل المبهر