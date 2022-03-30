تواصل رفع أعلام المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™ من قبل beIN SPORTS March 30, 2022 15:54 7:17 دقيقة شهدت العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأربعاء رفع أعلام الدول التي انضمّت لقائمة المتأهلين لنهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 7:17 دقيقة تواصل رفع أعلام المنتخبات المتأهلة إلى مونديال قطر 9:59 دقيقة الكشف عن الكرة الرسمية لمونديال قطر 2022 1:10 دقيقة ميدفيديف يبلغ ربع نهائي بطولة ميامي المفتوحة للتنس 2:33 دقيقة لا مفاجآت في ثاني أدوار بطولة أريدُ قطر الكبرى 1:51 دقيقة حوار خاص مع مدير 3 2 1 مُتحف قطر الأولمبي والرياضي 2:29 دقيقة إسدال الستار على منافسات بطولة "كأس المؤثرين" 2:44 دقيقة اختتام اجتماع رابطة الأندية الأوروبية في فيينا 3:45 دقيقة منتخب الأرجنتين يتعادل خارج أرضه مع الإكوادور 5:28 دقيقة المنتخب البرازيلي ينتصر خارج قواعده على بوليفيا 3:18 دقيقة منتخب بيرو يهزم باراغواي ويصعد إلى الملحق العالمي