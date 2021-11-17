تواصل رفع أعلام المنتخبات المتأهلة إلى المونديال من قبل beIN SPORTS November 17, 2021 20:03 3:18 دقيقة شهد كورنيش الدوحة رفع أعلام المنتخبات التي حَسمَت تأهّلها إلى نهائيّات كأس العالم FIFA قطر 2022™، والتي بلغ عددُها ثلاثة عشر إلى حدّ الآن. كأس العالم FIFA قطر 2022™ تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 3:18 دقيقة تواصل رفع أعلام المنتخبات المتأهلة إلى المونديال 0:36 دقيقة هوفمان يستقيل من رئاسة رابطة الدوري الإنكليزي 0:47 دقيقة الفوز الثاني لسيدات البرازيل ببطولة العالم للبادل 1:25 دقيقة راكيتيتش في مقابلة حصرية مع beIN SPORTS 1:19 دقيقة تسيتسيباس حزين لانسحابه من البطولة الختامية 0:44 دقيقة دجوكوفيتش يعبر بسهولة لنصف نهائي الجولة الختامية 1:31 دقيقة بلماضي يشكر الجماهير الجزائرية 1:24 دقيقة أبرز ردود الأفعال بعد تأهل تونس إلى الدور الحاسم 0:44 دقيقة برشلونة يقدّم لاعبه الجديد-القديم "ألفيس" للجمهور 1:28 دقيقة لقطات جميلة من الـ"NBA"