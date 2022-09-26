تنظيم تجمع للجماهير الأرجنتينية التي ستساند منتخبها في المونديال من قبل beIN SPORTS September 26, 2022 15:49 2:32 دقيقة في سابقة فريدة من نوعها نظّمت مجموعة من المشجّعين الأرجنتينيّين الذين سيحضـُرون كأس العالم تجمّعا في أحد المنتزهات العامّة في العاصمة بوينوس آيرس بهدف التّعارف فيما بينهـم وتبادل النصائـِح قبل السّفر. تقارير إخبارية المنتخب الأرجنتيني كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 0:31 دقيقة واتفورد يعلن تعيين بيليتش مدرباً جديداً للفريق 0:34 دقيقة فعالية رياضية تراثية تعرف الجماهير على رياضة الهجن 1:38 دقيقة المنتخب المغربي يواصل استعداداته لمواجهة باراغواي 2:02 دقيقة رئيس الاتحاد التونسي يشدد على أهمية لقاء البرازيل 0:37 دقيقة استبعاد أليكساندر-أرنولد من مواجهة ألمانيا 0:47 دقيقة رئيس مجلس الوزراء يتفقد مطاريّ حمد والدوحة 2:32 دقيقة تنظيم تجمع للجماهير الأرجنتينية المسافرة إلى قطر 1:14 دقيقة أنتيتوكومبو يشيد بمحافظة ميلووكي على قوته الضاربة 0:37 دقيقة أنس جابر تحافظ على وصافتها في التصنيف العالمي 0:46 دقيقة الأميركي ناكاشيما يتوج بلقب بطولة سان دييغو