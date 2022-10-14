وكشفت التقارير أن لاعب الوسط عاودته إصابة في الركبة الأسبوع الماضي خلال حصة تدريبية مع فريقه تشلسي.

وأضافت التقارير أنه لن يتعافى في الوقت المناسب من تلك الإصابة من أجل المشاركة مع منتخب "الديوك" للدفاع عن لقبه العالمي في الحدث الكروي في قطر.