ستواكب beIN SPORTS هذا الموعد عبر قناة HD1 التي ستبث بدءاً من منتصف الليل ولمدة 24 ساعة برامج خاصة عن الإستعدادات للمونديال العربي، مونديال قطر 2022.

وبإمكانكم متابعة مقابلة خاصة مع ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لشراكة كأس العالم فيفا قطر 2022.

كما سنعرض وثائقي "قطر جاهزة" للوقوف على تطور الأعمال الخاصة بالمونديال.

كذلك سنكون في استوديو مباشر على الهواء مع الزميل محمد سعدون الكواري يرافقة ضيوفه فيصل الدخيل، مبارك مصطفى ومحمد أبو تريكة، إضافة إلى حضور خاص لبطل العالم السابق الفرنسي مارسيل دوسايي والمدرب المخضرم آرسين فينغر.