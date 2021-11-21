تغطية استثنائية تنطلق قبل عام على بداية المونديال من قبل beIN SPORTS November 21, 2021 12:31 2:46 دقيقة ستخصص قنوات beIN SPORTS تغطية استثنائية لكأس العالم FIFA قطر 2022™ تنطلق قبل عام من ضربة بداية الحدث العالمي. وتملك الشبكة خبرة كبيرة في تغطية كأس العالم حيث سبق لها التواجد في ثلاث دورات سابقة. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 1:14 دقيقة استعراض كروي بين سفراء المونديال ونجوم الفورمولا 1 3:38 دقيقة أهم ردود الأفعال عقب إقالة سولشار من تدريب يونايتد 0:37 دقيقة بعد عام من الآن..ضربة البداية 2:46 دقيقة تغطية استثنائية تنطلق قبل عام على بداية المونديال 3:20 دقيقة مانشستر سيتي ينشد فوزه الثامن من بوابة إيفرتون 0:48 دقيقة مانشستر يونايتد يعلن رسمياً إقالة مدربه سولشار 0:33 دقيقة أتليتيكو باراناينسي يتوج بلقب كوبا سود أمريكانا 2:03 دقيقة تشافي راضٍ عن أداء ونتيجة برشلونة أمام إسبانيول 4:54 دقيقة برشلونة تشافي يجتاز اختباره الأول 3:35 دقيقة أتلتيكو مدريد ينتزع فوزاً بشق الأنفس