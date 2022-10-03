وأشار المهندس تميم العابد إلى أن استاد لوسيل مُستوحى من الأواني اليدوية التي وصلت من العصر الذهبي لفنون العمارة في العالم الإسلامي.

وأضاف العابد أن تصميم الاستاد الذي سيحتضن نهائي المونديال يحاكي أيضاً الفنار، الذي استخدم قديماً لإرشاد السفن، من خلال انبعاث الضوء من منافذه، حيث تساعد الفتحات الموجودة في الواجهة الخارجية للاستاد على تداخل الضوء والظل، مما يساعد في إضاءة الملعب بعد ساعات المغرب، وكأنه فنار ضخم يرشد المشجعين من أنحاء العالم إلى موقعه، ويدعوهم لزيارته، للترحيب بهم في مقاعده التي تتسع لأكثر من ثمانين ألف مشجّع.

