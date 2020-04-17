وكان من المقرر أن تنطلق التصفيات أواخر آذار/مارس الماضي لكنها تأجلت بسبب تفشي وباء "كوفيد-19" وقد طالب الاتحاد القاري من الاتحاد الدولي (فيفا) تأجيل هذه المباريات إلى أيلول/سبتمبر.

وقال بيان صادر عن اتحاد كونميبول بعد اجتماع لمجلس ادارته من خلال تقنية الاتصال بالفيديو "في الوقت الحالي، فإن موعد انطلاق التصفيات هي من 4 إلى 8 أيلول/سبتمبر 2020 كما حددها الاتحاد الدولي. النظام الأصلي (مجموعة واحدة)، لم يتغير".

في المقابل، لم يتم تحديد "اي موعد لمعاودة مباريات كأس ليبرتادوريس وكأس سوداميركانا" لكن الاتحاد القاري مصمم على انهاء المسابقتين القارتين.

وأكد كونميبول أيضاً بأن النسخة المقبلة من كوبا أميركا ستقام في حزيران/يونيو وتموز/يوليو من عام 2021.

