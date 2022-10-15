

وكتب النادي الندني في بيان "استشار أحد المتخصصين في نهاية هذا الأسبوع، وبعد المناقشة بين جميع الأطراف، سيخضع ريس لبرنامج علاجي ومن المتوقع أن يغيب لمدة ثمانية أسابيع".



وتخوض إنكلترا مباراتها الأولى في مونديال قطر في 21 تشرين الثاني/نوفمبر ضد إيران ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم ويلز والولايات المتحدة، ولن يكون جيمس الأساسي في مركز الظهير الأيمن تعافى في ذلك الوقت.

وتعرض جيمس إلى الإصابة في المباراة التي فاز بها تشلسي على مضيفه ميلان الإيطالي 2-صفر الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الخامسة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.