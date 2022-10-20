تشافي متحدثاً عن قطر 2022™: "أتمنى دائماً الأفضل للبلد الذي منحني كل شيء" من قبل beIN SPORTS October 21, 2022 00:13 0:28 دقيقة أكد تشافي، مدرب برشلونة، قبل شهر من انطلاق كأس العالم FIFA قطر 2022™، بأنه يتمنى دائماً الأفضل للبلد (قطر) الذي منحه كل شيء. مقابلات تشافي كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 0:28 دقيقة تشافي: "أتمنى الأفضل للبلد الذي منحني كل شيء" 2:12 دقيقة تشلسي يفوز على باريس سان جيرمان 3:43 دقيقة برشلونة يصالح جماهيره بفوز مهم على فياريال 1:15 دقيقة ماتيوس يشيد بالمنتخب الألماني وبمدربه فليك 1:19 دقيقة كاكا: "كأس العالم FIFA قطر 2022™ ستكونُ مميزة" 0:27 دقيقة آرسنال يضمن مقعداً في الأدوار الإقصائية 4:31 دقيقة فيرنانديز يتحدث عن جاهزية الديوك لقطر 2022™ 0:44 دقيقة استبعاد رونالدو عن قائمة يونايتد لمواجهة تشلسي 3:34 دقيقة استعدادات التحكيم القطري لمونديال قطر 2022™ 2:32 دقيقة آمال الأرجنتينيين معقودة على فوز منتخبهم باللقب