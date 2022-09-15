المركز الجديد دُشن بحضور وزير المواصلات ووزير البلدية ورئيس هيئة الأشغال العامة بهدف أن يكون النواة الرئيسية للخدمات المتكاملة للنقل العام في دولة قطر، حيث يحقق المركز خطة دمج وسائل النقل العام من أجل ِ تنقل ٍ أكثر سهولة وسرعة عبر استخدام بطاقة ذكية موحدة وتطبيق للهواتف الذكية ستكون جميعها في خدمة زوار قطر أثناء المونديال ويتكمل المركز الجديد مع المركز الوطني لتنسيق المواصلات ولجنة سلامة النقل البري.

وفي مقابلةٍ أجراها مراُسلنا صفوان أبوشنب قال وزير المواصلات القطري جاسم بن سيف السليطي إن برامج المواصلات وضعت لتسهيل تنقلِ جماهير المونديال مؤكداً الجاهزية العالية لوسائل النقل العام في البلاد مضيفاً أن دمج وسائل النقل العامة سـتمثل إرثاً للمواطنين والمقيمين بعد انتهاءِ المونديال.