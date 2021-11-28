تدشين مركز أسباير للقيادة والتحكم من قبل beIN SPORTS November 28, 2021 20:20 3:19 دقيقة خطوة جديدة خطتها قطر نحو مزيد من التميز على خارطة الرياضة بعدما دشنت مركز أسباير للقيادة والتحكم هذه المؤسسة التي ستتولى عملية التحكم والتشغيل بجميع منشآت واستادات كأس العالم 2022. تقارير إخبارية أسباير كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 3:19 دقيقة تدشين مركز أسباير للقيادة والتحكم 1:01 دقيقة داكار - الكشف عن مسار النسخة السعودية الثالثة 4:22 دقيقة موقعة تشيلسي ويونايتد تنتهي على وقع التعادل 1:54 دقيقة بريطانيا وكرواتيا إلى ربع نهائي كأس ديفيس 4:02 دقيقة مانشستر سيتي يسقط وست هام في أجواء عاصفة 4:45 دقيقة سان جيرمان يتخطى عقبة مستضيفه سانت إيتيان 0:40 دقيقة تأجيل مباراة بيرنلي وتوتنهام بسبب الأحوال الجوية 4:00 دقيقة تشافي: دعونا نرى ما إذا كنت محظوظا في القادمات 0:35 دقيقة مواعيد مباريات كأس العرب FIFA قطر 2021™ 1:22 دقيقة بيولي يحذّر من خطورة ساسوولو