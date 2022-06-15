ويُعرض الملصق الرسمي في مطار حمد الدولي، وسيبقى معروضاً حتى انتهاء كأس العالم FIFA قطر 2022™ أمام المسافرين من قطر أو العابرين فيها عند بوابة رقم D18 .

تم تصميم سلسلة الملصقات الثمانية بالتعاون مع الفنانة القطرية اللامعة بثينة المفتاح.

وتحمل هذه الملصقات بُعداً عاطفياً تتقاسمه شعوب المنطقة. إذ يعبّر كل ملصق عن قيم كأس العالم FIFA قطر 2022™بطريقة دقيقة وفريدة ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالهوية الثقافية والتراث المحلي.

يركز الملصق الرئيسي على كرة القدم نفسها، ويظهر فيه العقال رمزاً ثقافياً يمثّل الشعوب العربية.

أما الكتابة المصاحبة، فتُعتبر نموذجية لأعمال بثينة الفنية وتعبّر عن أصوات الحشود المبتهجة. وتماماً مثل الساحرة المستديرة، يتسم نهج الفنانة بكونه طبيعياً، وعاطفياً للغاية، ونابضاً بالحركة والطاقة ما يساهم في خلق نوع من الحوار مع المشجعين مليء بالمشاعر والعواطف.

وستنطلق منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022™ يوم 21 نوفمبر على أن يكون النهائي يوم 18 ديسمبر.

وبعد وصول كوستاريكا إلى المونديال، عرفت جميع المنتخبات المتأهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™ والتي بلغ عددها 32 منتخباً ومن ضمنها قطر صاحبة الأرض.