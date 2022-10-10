المركز الواقع في مقر قوة لخويا من المقرر أن يقدم الرعاية الصحية الأولية لمُلتحقي اللجنة من الجهات الحكومية، مثل وزارة الداخلية، و وزارة الدفاع، وقوة لخويا، إضافة للمشاركين في تأمين البطولة من الدول الشقيقة والصديقة.
تدشين المركز الطبي الموحد للجنة أمن وسلامة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™
المركز الواقع في مقر قوة لخويا من المقرر أن يقدم الرعاية الصحية الأولية لمُلتحقي اللجنة من الجهات الحكومية، مثل وزارة الداخلية، و وزارة الدفاع، وقوة لخويا، إضافة للمشاركين في تأمين البطولة من الدول الشقيقة والصديقة.
تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي