المركز الواقع في مقر قوة لخويا من المقرر أن يقدم الرعاية الصحية الأولية لمُلتحقي اللجنة من الجهات الحكومية، مثل وزارة الداخلية، و وزارة الدفاع، وقوة لخويا، إضافة للمشاركين في تأمين البطولة من الدول الشقيقة والصديقة.

