دُشن العمل الفني "جبال الدوحة الخمسة" للفنان السويسري أوغو رون دينون بالقرب من استاد 974 بمنطقة رأس بوعبود، بحضور الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيس مجلس أمناء متاحف قطر في إطار استعدادات الدوحة لاستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022™ .

وجرت مراسم التدشين بحضور سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية.

ويعكس هذا العمل الفني الجديد ألوان الحلقات الأولمبية الخمس ويشير إلى حرص الدوحة على نشر القيم والمبادئ الأولمبية، كالتميز والصداقة والاحترام.

ولن يقتصر الدور الذي سيلعبه هذا العمل الفني على التأكيد على أهمية الرياضة ومساهمتها في التنمية الوطنية للبلاد فحسب بل سيشكل إرثاً مستداماً للمدينة التي تحقق حلُمها باستضافة أكبر البطولات الكروية.

وحضر الحفل عددٌ من الرياضيين يتقدمهم شريف يونس وأحمد تيجان نجما العنابي في الكرة الطائرة الشاطئية والعداء محمد سليمان، والسباحة ندى محمد وفا والعداءة مريم البوعينين.