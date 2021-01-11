وقد ضمَّت آخر دفعات المجموعة الشبابية أربعة وخمسينَ شاباً ينتسبون إلى مدارس وجامعاتٍ مختلفةٍ في قطر، وقد شاركوا على مدى عامين في ورش عمل تناولت جوانب مختلفة تتعلق بالبطولة، كما زاروا ملاعب المونديال وتطوعوا في العديد من الفعاليات التي نظمتها اللجنة العليا.

