ومع تأهل 29 منتخباً إلى النهائيات، قبل القرعة المقررة مساء اليوم الجمعة الأول من نيسان/أبريل، سيتمكن المشجعون من معرفة أين ومتى يلعب منتخبهم المفضل قبل تقدمهم بطلبات الحصول على تذاكر مرحلة المبيعات الثانية.

وكان الفيفا أعلن الأربعاء الماضي أنه تم بيع أكثر من 800 ألف تذكرة لحضور مباريات نهائيات المونديال المقررة نهاية العام الحالي، في مرحلة المبيعات الافتتاحية.

وجاء في بيان صادر عن الهيئة الدولية "انتهت مرحلة المبيعات الأولى لتذاكر كأس العالم 2022 في قطر بعد أن اشترى مشجعون من جميع أنحاء العالم أكثر من 000 800 تذكرة لحضور مباريات أعظم حدث في اللعبة".

وتابع "بعد فترة مبيعات سحب الاختيار العشوائي الأولى تم عرض التذاكر بمبدأ من يأتي أولا يُخدم أولا في فترة مبيعات قصيرة الأجل، وهذا ما استقطب مزيدًا من المشجعين في الوطن العربي والعالم، وكانت قطر والولايات المتحدة وإنكلترا والمكسيك والإمارات العربية المتحدة وألمانيا والهند والبرازيل والأرجنتين والمملكة العربية السعودية أول عشر دول اعتلى مقيموها قائمة المقتنين للتذاكر".

