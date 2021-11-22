تجربة استثنائية للمشجعين في مونديال قطر من قبل beIN SPORTS November 22, 2021 14:41 4:15 دقيقة سيخوض المشجعون تجربة استثنائية في كأس العالم FIFA قطر 2022™بعد عام من الآن حيث سيكون بإمكانهم حضور أكثر من مباراة واحدة في المحفل العالمي مُستَغلَين ميزة تقارب المسافات بين الاستادات. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 1:53 دقيقة المنتخب القطري جاهز للتحدي الكبير 4:15 دقيقة تجربة استثنائية للمشجعين في مونديال قطر 1:23 دقيقة المشاكل الجماهيرية تهدد مستقبل الكرة الفرنسية 0:54 دقيقة وفد من الـ"فيفا" يزور مدينة لوس أنجليس الأميركية 5:45 دقيقة تجديد عقد مدرب المنتخب الإنكليزي غاريث ساوثغيت 0:38 دقيقة غياب فابيو ليما عن تشكيلة الإمارات 2:39 دقيقة كأس العرب بتصميمها الجديد تصل الدوحة 0:33 دقيقة ساكرامانتو كينغز يقيل مدربه لوك والتون 3:20 دقيقة طرد ليبرون خلال فوز ليكرز على ديترويت 3:17 دقيقة تأجيل مباراة ليون ومرسيليا بعد أحداث الشغب