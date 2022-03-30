أشاد نجم الكرة الإنكليزية السابق ديفيد بيكهام بالطبيعة متقاربة المسافات التي تميّز كأس العالم FIFA قطر 2022™، والأثر الإيجابي الذي سيعود على أداء اللاعبين، وانعكاس ذلك على المشجّعين الذين سيحظون بفرصة لن تتكرّر لحضور أكثر من مباراة في يوم واحد خلال منافسات الأدوار الأولى.

وأكّد بيكهام تطلّعه إلى حضور حفل سحب قرعة النهائيات وانطلاق أول نسخة من كأس العالم لكرة القدم في الشرق الأوسط والعالم العربي، مشيراً أنّ منافسات مونديال 2022 تقام في توقيت مثالي للمنتخبات المشاركة.

كما أشاد قائد منتخب إنكلترا السابق بالمرافق التي توفّرها دولة قطر واصفاً إياها بالأفضل، وبالتسهيلات المقدّمة للاعبين والمنتخبات المشاركة، بما يضمن لهم تقديم مستويات أفضل.