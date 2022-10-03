بيكهام يشير إلى استعداد الجميع لانطلاق كأس العالم FIFA قطر 2022™ October 3, 2022 22:06 3:08 دقيقة قال نجم الكرة الإنكليزية سابقاً ديفيد بيكهام إنّ الجميع مُستعدٌ وبشغف كبير لانطلاق كأس العالم في قطر مضيفاً في الوقت ذاته أن حُظوظ المنتخب الإنكليزي قائمةٌ من أجل الذهاب بعيداً في المونديال. مقابلات منتخب إنكلترا بيكهام كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 3:08 دقيقة بيكهام يتوقع أن تذهب إنكلترا بعيداً في مونديال قطر 1:20 دقيقة إنزاغي يكيل المديح إلى برشلونة 1:31 دقيقة أياكس يستقبل نابولي في مواجهة مرتقبة 0:51 دقيقة كلوب بروج يسعى لمواصلة انتصاراته في دوري الأبطال 0:34 دقيقة انفصال ثنائي البادل العالمي نافارو ودي نينو كفريق 1:00 دقيقة إنتر يتحضر لملاقاة برشلونة بمشاركة مارتينيز 1:13 دقيقة تشافي يؤكد أن برشلونة سيحافظ على أسلوبه أمام إنتر 1:08 دقيقة تصميم استاد لوسيل يجسد الطابع العربي والإسلامي 0:38 دقيقة إصابة كالابريا بتمزق عضلي وتوقعات بغيابه 3 أشهر 0:57 دقيقة كلوب يؤكد جاهزية ليفربول لمواجهة غلاسكو رينجرز