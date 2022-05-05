بيكهام: "كأس العالم فرصة لإلهام الجيل الصاعد" من قبل beIN SPORTS May 5, 2022 13:05 0:40 دقيقة أكد نجم كرة القدم الإنكليزية سابقاً ديفيد بيكهام خلال تواجده بالعاصمة القطرية الدوحة أن كأس العالم تعد فرصة لإلهام الجيل الصاعد مشيداً باستعدادات دولة قطر للحدث العالمي. تقارير إخبارية ديفيد بيكهام كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 3:58 دقيقة آخر التحضيرات لاستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022™ 0:40 دقيقة بيكهام: "كأس العالم فرصة لإلهام الجيل الصاعد" 1:11 دقيقة فالكاو: "البرازيل أبرز المرشحين للفوز بالمونديال" 3:50 دقيقة مرسيليا يطمح لقلب النتيجة أمام فينورد 2:29 دقيقة روما يتسلح بجماهيره عند ملاقاة ليستر سيتي 3:07 دقيقة ليستر سيتي على بعد خطوة من الوصول للنهائي 0:38 دقيقة مباراة منتظرة بين لايبزيغ ورينجرز 2:35 دقيقة آينتراخت فرانكفورت لتأمين نتيجة الذهاب 3:25 دقيقة 200 يوم على انطلاق مونديال العرب 1:37 دقيقة كورتوا: المباراة كانت صعبة في بدايتها