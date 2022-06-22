كشف الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث حسن الذوادي أنه تم بيع ما يقارب مليون ومئتي ألف تذكرة لكأس العالم FIFA قطر 2022™ بعد فترة البيع الثانية.

وخلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي قال الذوادي إن اللجنة العليا تلقّت 27 مليون طلب على تذاكر مونديال قطر وتم الاستجابة لمليوني طلب منها.

وأشار الذوادي إلى أنه سيتم توفير خيارات سكنية تلبّي كافة احتياجات المشجّعين خلال مونديال قطر.

كما أكد أنّ البنية التحتية الأساسية لكأس العالم FIFA قطر 2022™ جاهزة رغم جائحة كورونا.

وكشف الذوادي أن هناك طلب قياسي على تذاكر البطولة وهذا الإقبال الكبير هو مؤشر على تحمّس الجماهير للقدوم إلى قطر.

