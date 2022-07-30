ويسعى بوغبا للاجتماع بالمدرب ديدييه ديشان لمناقشته حول الجراحة التي قد تبعده عن المشاركة مع منتخب فرنسا في نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وكان من المفترض أن يجتمع بوغبا بطبيب مختص في إصابات اللاعبين يوم الجمعة، لكنه أجل المقابلة حتى الأسبوع المقبل.

وأوضحت مصادر إعلامية أن الطاقمين الطبي لمنتخب فرنسا ونادي يوفنتوس يحاولان الحصول على الوقت الكافي قبل اتخاذ القرار النهائي، في ظل محاولات لحل مشكلةِ غضروف الركبة بشكل مؤقت ستبعد اللاعب لنحو شهرين فقط، لكن ذلك سيرتبط بمخاطر كبيرة قد تؤثر على اللاعب في حال تعرضه لإصابة جديدة.

